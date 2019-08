Fährmann hol över

Zur Erinnerung an diese glorreiche Zeit veranstaltete der Verein e. V. "Fährmannsfest" vom 9. bis 11. August 2019 auf dem Faustgelände und Am Weddigenufer ein buntes Veranstaltungsprogramm für Jung und Alt. Das Kultur-und Musikspektakel jährte sich in diesem Jahr zum 36. Male. Am letzten Tag erlebte das Fest einen großen Besucheransturm. Kein Wunder bei freiem Eintritt und "Kaiserwetter". Auf dem Faust-Gelände tobten die Kinder auf einer großen Spielwiese. Die Kulturbühnen waren dicht umlagert. Musikbands der Region erfreute das Publikum am gegenüber liegenden Weddigenufer.Auf ein Neues im nächsten Jahr. Organisatorwird bestimmt wieder ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine stellen.