Neues 🚲? Gleich codieren lassen, als Diebstahlsschutz ...

🚲-Diebstahlschutz

Eine Codierung am Fahrrad ist sinnvoll, denn die Codierung enthält verschlĂĽsselte Angaben ĂĽber die Adresse und die Initialen der EigentĂĽmerInnen. Der Wiederverkaufswert gestohlener Räder reduziert sich,und gleichzeitig steigt das Risiko, ĂĽberfĂĽhrt zu werden. AuĂźerdem können die EigentĂĽmerInnen bei Fund des Fahrrads sofort informiert werden.Die Codierungen des ADFC Hannover Stadt finden in der ADFC-Geschäftsstelle im Umweltzentrum in der HausmannstraĂźe 9-10 statt. Die Termine stehen, und auch Angaben zur unbedingt erforderlichen Anmeldung.Kosten pro Fahrrad:- € 5,00: ADFC-Mitglieder,- € 10,00: alle anderen.Bitte das Geld passend mitbringen!Mitzubringen sind:- das Fahrrad,Â- ADFC-Mitglieds-Ausweis,- Ihr gĂĽltiger Personalausweis/Reisepass,Â- der Eigentumsnachweis (Kaufbeleg/Rechnung),Â- bei Pedelecs (e-Bike) unbedingt auch der SchlĂĽssel,um den Akku entnehmen zu könnenNoch mehr Infos rund um Codieren gibt es