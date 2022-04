Frühlingserwachen im Berggarten Herrenhausen

Wo könnte man den Frühling in Hannover schöner preisen als im Berggarten? Von den prachtvollen Beeten im Schmuckhof bis zur wilden Wiese am Staudengrund zeigt sich der botanische Garten im April von seiner allerschönsten Seite. Mitten in der Stadt lädt die kleine Oase der Natur zum entspannten Schlendern und Genießen ein. Wenn ihr euch Zeit nehmt, könnt ihr hier die tollsten Naturbeobachtungen machen.Im Steingarten sitzen Mauereidechsen in der Sonne. Hummeln und Bienen sammeln Nektar in den Frühblühern. Heckenbraunellen, Schwanzmeisen und Singdrosseln fühlen sich hier ebenso wohl wie Stockenten und Teichhühner.Für einen Lacher sorgte bei einem unserer Besuche ein Eichhörnchen, das mich plötzlich wie ein Ninja aus dem Busch auf Hüfthöhe ansprang, um nach Futter zu betteln. Lautes, erschrecktes Quietschen meinerseits führte dazu, dass das Hörnchen so schnell verschwand wie es mich angesprungen hatte und ich mich anschließend vor Lachen kugelte. Gefüttert wird von uns nicht, denn die Tiere finden im Garten genügend Leckereien und immer mehr Ratten breiten sich hier sonst aus.Ich wünsche euch viel Spaß beim Bummel durch meine Bildergalerie!Im letzten Herbst hatten wir diese atemberaubende Begegnung im Berggarten: