Quer durch Hannover: St. Nikolai in Limmer

"Schafstall von Limmer" wurde die Kirche St Nikolai früher im Volksmund genannt, denn erst seit 1898 hat sie ihr heutiges Erscheinungsbild mit Turm, Altarraum und Sakristei. 1791 war die Kirche als schlichter, rechteckiger Bau errichtet worden. Auf historischen Bildern erinnert dieser Bau von außen wirklich eher an einen Stall als an eine Kirche und passt so perfekt in die immer noch dörfliche Idylle Limmers an dieser Stelle.





Ein Gedenkstein erinnert vor der Kirche an die Burg Limmer aus dem 12. bis 13. Jahrhundert, die dem ehemaligen Dorf und heutigen Ortststeil von Hannover einst seinen Namen gab und sich wohl irgendwo im Bereich des Ernst-August-Kanals befand. Den gab es zu Zeiten der Burg natürlich noch nicht - er wurde Anfang des 18. Jahrhunderts angelegt. Die Inschrift auf dem Stein ruft die erfolglose Belagerung der Burg durch Heinrich VI im Jahre 1189 wieder ins Bewusstsein.Ein weiterer Gedenkstein erinnert auf dem Kirchhof an den Pastor Jacobus Sackmann (1643-1718), der durch seine derben, in plattdeutscher Sprache gehaltenen Predigten berühmt wurde und sogar in einem Brief der Kurfürstin Sophie an ihre Nichte Liselotte von der Pfalz erwähnt wurde. Im Innenraum der Kirche hängt neben der Kanzel ein Bildnis des bekannten Pastoren. Besonders sehenswert sind hier auch die alten Holzbänke, die hölzerne Decke und die Empore. Dort oben könnt ihr in der stadtgeschichtlichen Ausstellung zu bestimmten Terminen in die spannende Geschichte Limmers abtauchen. Weitere Informationen zu den Öffnungszeiten erhaltet ihr auf der Homepage der Gemeinde St. Nikolai.Von der Kirche St. Nikolai sind es übrigens nur ein paar Schritte bis zur Leinemasch https://www.myheimat.de/hannover-herrenhausen/natu...  zu den Herrenhäuser Gärten https://www.myheimat.de/hannover-herrenhausen/kult...  oder, wenn ihr es etwas Trubeliger mögt, nach Linden-Nord. Und wenn ihr euren Ausflug in Hannovers Geschichte ganz gemütlich ausklingen lassen wollt, schaut doch in Hannovers ältestem Biergarten "Dornröschen" vorbei: https://www.myheimat.de/hannover-calenberger-neust...