Im August traf sich die DoRu erstmals wieder, um gemeinsam zu fotografieren und zwar im Berggarten. Für den Einstieg haben wir uns für die Farbwahl der Blumen/Blüten entschieden.Nun, so eine riesige Auswahl in Weiß gab es nicht mehr...oder sie waren teilweise verblüht....hinzu kam, dass ich bei den meisten nicht einmal den Namen kannte....."I did my best"