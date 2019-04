Ohne Abbiegeassistent sind Lkw tödlich: Unternehmer in der Pflicht. Radfahrer auf dem Fahrersitz im Lkw

Diese Termine der ADFC-Ortsgruppe Langenhagen, und alle anderen

Lkw-Fahrer können ALLES außerhalb des Lkw sehen, wenn sie nur in die Spiegel schauen. Aber:Ohne Abbiegeassistent kann es zu Überforderungen kommen.1.Abbiegeassistenten sind Pflicht für die Lkw verantwortungsvoller Unternehmer.2.Zeitlich getrennte Ampelschaltungen müssen die Kommunen dringend bauen für- rechtsabbiegende Lkw- und geradeausfahrende Radfahrende.Von der Situation im Fahrerhaus einer 18-to-Lkw überzeugten sich Radfahrende der ADFC-Ortsgruppe Langenhagen auf einem Radtour-Stopp bei Fahrschule Kölling in Hannover Vahrenwald.Besonders beeindruckte, dass die Lkw-Fahrer - bei richtig eingestellten Spiegeln, die den EU-Vorschriften entsprechen - wirklich ALLES vor dem Lkw und seitlich davon sehen können.Konsequenzen der Radfahrenden nach dieser Spiegelschau:1. auffällig anziehen, z.B. mit Warnwesten,2. vorsichtig fahren,3. öffentlichen Druck ausüben für:- Abbiegeassistenten für alle auf freiwilliger Basis, vor Wirksamkeit der EU-Vorgaben,- getrennte Ampelphasen in den Städten als sicherstes Mittel gegen Radfahrertod.Diese Radtour am Samstag, 6. April 2019, war der Auftakt zu einer mehrteiligen Sicherheits-Serie der ADFC-Ortsgruppe Langenhagen. Weitere Veranstaltungen dieser Serie:1.Termin folgt, wahrscheinlich Dienstag, 20. Mai, 17 Uhr:Lkw-Selber-Fahren für Radfahrende - mit der 3D-BrilleDonnerstag, 25. April, 19 Uhr:Gesprächsrunde: Rad & Lkw - bessere Partner durch Verständnis & Technik (SCL)3.Sonntag, 5. Mai, 10 Uhr:Neu- (und Alt-)Bürger-Radtour mit Zwischenstopp bei Fa. Böhm Güterverkehr GmbH (Rathaus)4.Samstag., 15. Juni, 15 Uhr:Zweirad-Sommerfest, mit der Möglichkeit, einen Lkw mit Abbiegeassistent zu besteigen (Maisel's Biergarten). Weitere Infos auf http://www.Zweirad-Sommerfest.de .Einen Bericht über diesen Radfahrer-Selbstversuch gibt es auchbei der HAZ.