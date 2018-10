Ein stimmungsvolles Gedicht zum Herbst.

Der Wind hat es mir zugetragen:„Der Herbst ist da!“ – Was soll ich sagen?Ich liebe seine milden Tage,die warmen Farben, keine Frage.Wenn auch der Wind jetzt kühler weht,die Sonne früher untergeht,die Störche in den Süden ziehenund letzte Rosen still verblühen …Das alles kann ich wohl verschmerzen,weiß ich doch tief in meinem Herzen,dass die Natur, die jetzt vergeht,im Frühjahr wieder aufersteht.Und doch: Mich quälen tausend Fragen!„Der Herbst ist da!“ – Was soll ich sagen?Mein Sommer ging, er kommt nicht wieder.Der Herbstwind singt mir Wehmutslieder ...Anita Menger