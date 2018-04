TVDöhren Helfer-Team beim HAJ Marathon 2018

Was als Helfer-Team vor Jahren mit 4 Teilnehmern begann, hat sich schnell auf 15 Teilnehmer erhöht.Viele Jahre war unsere Gruppe in der Kleiderbeutelabgabe beim Marathon tätig.Der Wunsch, auch einmal etwas vom Marathon-Lauf mitzubekommen, ließ uns in diesem Jahr einen Verpflegungspunkt , gemeinsam mit den hier routinierten Mitgliedern des SV Niedersachsen Hannover- Döhren zu belegen. Damit wir auch gleich den richtigen „Geschmack“ bekommen sollten, wurden wir gleich an den ersten Tischen der Getränkeausgabe eingeteilt. Das Wasser konnte kaum ausreichen aus dem Hydranten nachgeliefert werden und bei dem Zureichen wurden auch wir nicht wenig begossen.Das schöne Wetter machte auch dies zum Vergnügen.Vermisst haben wir doch ein wenig die netten Gespräche der Teilnehmer am „Waggon“, denn außer „Danke“ war den aktiven Teilnehmern verständlicher Weise kein Wort abzuringen.Die große, sich steigernde Anzahl der Teilnehmer ist eine große Herausforderung für die Organisation. (über 25000)Als Dankeschön treffen wir uns im GOP zu einer Helferfeier und die schönen T-Shirts werden in unseren Übungssunden leuchten.