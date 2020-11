Sehenswertes Bild am Maschsee

An einem Spätnachmittag im November 2020, während meiner zweiten Laufrunde, ergab sich vom Ostufer in Richtung Stadion blickend ein beeindruckendes Natur-Bild. In der Dämmerung schienen die Wolken am Abendhimmel golden verfärbt durchzuschimmern, was sich auch auf dem Wasser widerspiegelte. Zahlreiche Passanten bestaunten dieses Bild, das tatsächlich etwas von einem Gemälde an sich hatte.Nach einer kurzen Verweildauer ging bzw. lief es dann weiter zum erwähnten Ausgangspunkt, hier: Zum Parkplatz am Strandbad/Südufer. Die insgesamt ca. 12 zurückgelegten Kilometer sollten für diesen Tag ausreichen. Und: Spaß hat' gemacht, wieder einmal!