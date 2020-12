Nikolaus-Run 2020: In Hannover und weltweit für den guten Zweck

Insgesamt über 300 Anmeldungen zeigten, dass dieses Format - in Corona-Zeiten finden wegen der Hygieneregeln keine "klassischen" Laufwettbewerbe statt - reges Interesse hervorgerufenen hat.Für mich als Mitglied des JC Sakura e. V. aus Hannover-Döhren waren der Maschsee sowie die Eilenriede in Hannover die Laufstrecke meiner Wahl. Gut eine Stunde war ich unterwegs, knapp 10 Kilometer sind dabei zusammengekommen, an frischer Luft und in sehenswerter Landschaft. Es tat gut, in lockerem Tempo und stressfrei etwas für die Gesundheit zu tun. Auch einige andere Läuferinnen und Läufer mit Startnummer sind mir begegnet und hatten somit die gleichen Gedanken.Zu dem eingangs erwähnten guten Zweck: Die Erlöse dieser Veranstaltung gingen an die jährlich stattfindende "Aktion Weihnachtshilfe" der HAZ, das Geld kommt bedürftigen Mitmenschen zugute.