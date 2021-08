Neuer Kurs: Chinesische Kampf- und Bewegungskunst gibt Ruhe und Kraft für den Tag

Diese ca. 350 Jahre alte chinesche Kampf-und Bewegungskunst dient der Gesundheit und der ganzheitlichen Entwicklung von Körper und Geist. Die dabei ausgeführten Bewegungen sind sanft und fließend, in einigen Formen auch dynamisch und kraftvoll, jeweils voller Ausdruck, Schönheit und Energie.Die Übungsabläufe sind so angelegt, dass der Körper bis ins hohe Alter beweglich bleibt. Bestes Beispiel dafür dürfte Helmut Fuchs selbst sein, der als Gründungsmitglied des im Jahr 1960 gegründeten Vereins diese Kunst weiterhin regelmäßig ausübt und sein diesbezügliches Wissen und Können an andere Interessierte weitergibt.Ab dem 13. September 2021, jeweils ab 18:00 Uhr, besteht wieder die Möglichkeit, im Rahmen eines Kurses in die interessante Welt des Tai Chi einzutauchen und Ruhe und Kraft für den Alltag zu tanken. Das Ganze findet statt in den Räumlichkeiten des Paddel-Klubs Hannover in der Schützenallee 30, erreichbar über die hintere Terrasse, in 30519 Hannover. Die erste Übungsstunde ist kostenlos. Sicher eine gute Möglichkeit, nach dem Sommerurlaub und der Ferienzeit mit frischen Kräften etwas Gutes für Körper und Geist zu tun.Der Rat von Helmut Fuchs lautet: "Also einfach anmelden und ausprobieren. Trainieren in lockerer und entspannter Atmosphäre. Im Vordergrund steht bei uns der Spaß an einer interessanten Sportart." Weitere Informationen sind unter der Tel.-Nr. 0163-8281309 zu erfahren, Angaben über den Verein gibt es auch im Internet unter www.jc-sakura-hannover.de.