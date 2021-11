Nachts im Parkhaus - die etwas andere Laufveranstaltung

Schritt für Schritt zurück in Richtung Normalität – das ist das Motto, unter dem mit der Aktionsserie der „PopUp RUN‘s“ in Hannover in unterschiedlichen Formaten für frische Motivation und Bewegung in der Laufszene gesorgt wird.Somit sind wieder sportliche Wettkämpfe – wenn auch nicht in der bisher gewohnten Form – möglich, so auch der nächtliche Lauf durch das Parkhaus.Die teilnehmenden Laufbegeisterten nahmen das Laufangebot zu später Stunde gern an. Und die Organisatoren hatten mit der ausgeklügelten Streckenführung dafür gesorgt, dass es nicht langweilig wird. Ebenso, dass alle Beinmuskeln auf ihre Kosten kamen, wurden doch schließlich auch Treppenaufstiege und "Bergab-Passsagen" bei der Streckenführung ausreichend berücksichtigt.Für mich, als Mitglied des JC Sakura e. V. aus Hannover-Döhren, war dieser Lauf eine willkommene läuferische Abwechslung. Auch die anderen Läuferinnen und Läufer äußerten sich ähnlich und waren mit Begeisterung unterwegs auf dem ca. 4,8 km langen Kurs. Dass ich in meiner Altersklasse im Ergebnis dann mit Platz 1 auf dem Siegertreppchen finishen konnte, rundete das Erlebnis vollends ab und motivierte für weitere sportliche Herausforderungen.