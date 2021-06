Laufend für die Kultur - "Run around the Clock"

In 30-minütigen Zeitabständen konnten am Freitag, den 25. Juni ab 17:00 Uhr, jeweils 20 Läuferinnen und Läufer im Stadion unterwegs sein, unter Beachtung der Hygieneregeln. Begleitet wurde das Ganze von insgesamt 30 Auftritten aus der Kulturszene, die ebenfalls für jeweils 30 Minuten die Bühne in der Arena belebten. Schluss war nach gut 18 Stunden am Sonnabendvormittag, also ein "Run around the Clock“. Die Startgelder von 21 Euro pro Person werden unter den teilnehmenden Künstlerinnen und Künstlern aufgeteilt; ob Musik, Lesungen, Poetry Slam.Mein "Zeitfenster" von 18:30 Uhr bis 19:00 Uhr bot die Möglichkeit, als Mitglied des JC Sakura e. V. aus Hannover-Döhren, meine Stadion-Runden bei herrlichem Wetter, Sonnenschein und angenehmen Temperaturen sowie musikalischer Unterstützung laufend zu absolvieren. Völlig stressfrei, es war schließlich kein Wettkampf, die Atmosphäre zählte. Nach gut 30 Minuten waren dann knapp 5,8 km zusammen gekommen. Spaß hat es gemacht, an dieser bisher einmaligen Veranstaltung teilzunehmen; das war auch die Meinung von anderen Mitlaufenden, die sich an diesem Zusammenspiel von Sport und Kultur erfreuten.