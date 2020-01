In Hannover: Der maritime Silvesterlauf

Waren die Teilnehmerzahlen beim ersten Start vor fünf Jahren noch im mittleren zweistelligen Bereich, überquerten am 31. Dezember 2019 insgesamt 400 Läuferinnen und Läufer die Ziellinie, somit (vorläufiger) Rekord. Die Veranstaltung, ein Rundkurs über 7,7 km mit Start und Ziel am Weddigenufer vor dem Clubhaus des Hannoverschen Radsportclubs (HRC), hat sich damit zu einer kleinen Erfolgsgeschichte entwickelt.Trotz der nunmehr beachtlichen Nachfrage lief alles familiär und stressfrei ab. Der Verfasser dieser Zeilen startete für den Judo-Club Sakura aus Hannover-Döhren, ein „Starter der ersten Stunde“, also von Anfang an dabei, finishte bei guten läuferischen Bedingungen nach 39:12 Minuten und konnte seine Vorjahreszeit um knapp eine Minute verbessern. Ein schöner persönlicher Erfolg zum Jahresabschluss und eine willkommene Motivation für die Laufsaison 2020!