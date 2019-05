Der Berg rief - Berglauf-EM als besondere Herausforderung

Running Up That Hill, so hieß es Ende Mai für Lauf-Enthusiasten aus ganz Europa. Eine Reisegruppe mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern machte sich von Langenhagen aus auf den Weg, um den rufenden Berg zu bezwingen.

Janské Lázně (Johannisbad) liegt ca. 520 m über dem Meeresspiegel) und ist eine bedeutende Kurstadt im tschechischen Riesengebirge. Am letzten Mai-Wochenende des Jahres 2019 war der Ort zugleich Treffpunkt für laufbegeisterte "Masters" aus ganz Europa: Läuferinnen und Läufer aus 17 Nationen hatten das Ziel, den 1.299-m-hohen Černá hora (Schwarzenberg) im Rahmen der "European Masters Mountain Running Championships" zu bezwingen. Unter ihnen auch eine über 40-köpfige Reisegruppe mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus Hannover, Langenhagen und auch weiter entfernten Orten. Das Ganze einmal mehr unter der bewährten sportlichen Leitung von Marian Bigocki.Die Anfahrt am 24. Mai 2019 im komfortablen Reisebus, sowohl stau- als auch stressfrei, verlief entspannt. Der Aufenthalt vor Ort gestaltete sich angenehm, das Hotel war gut gewählt, Zimmer und Verpflegung konnten auch hohen Ansprüchen gerecht werden, und das Wetter präsentierte sich ebenfalls von seiner guten, also sonnigen Seite.Die Eröffnungsfeier am Vorwettkampftag im Zentrum der Stadt bot einen Vorgeschmack auf den internationalen Charakter der Veranstaltung. Knapp 400 Profis und Amateure der unterschiedlichen Altersklassen waren für ihre jeweiligen Nationen angemeldet; sicher auch eine besondere Ehre, offiziell für das "eigene Land" starten zu dürfen.Am Wettkampf am 25. Mai 2019 herrschte weiterhin Sonnenschein mit leicht sommerlichen Temperaturen, im Verlauf des Tages dann eine kurze regnerische Erfrischung, nicht von langer Dauer. Die Strecke über 8.600 Meter erwies sich einer Berglauf-Europameisterschaft würdig, es galt, 650 Höhenmeter zu meistern (individuelle Messungen ergaben Werte von über 800 Höhenmetern).Es war kein Spaziergang, die Passagen waren anspruchsvoll und verlangten den vollen Einsatz und die Konzentration von den Aktiven, also alles andere als ein "Selbstgänger". Die Landschaft war zugleich sehenswert und letztlich genau so, wie es einem Berglauf entspricht.Das Ziel wurde von den 40 Teilnehmenden der Reisegruppe erreicht, niemand musste abbrechen, ein sehr schönes Erfolgserlebnis, großer Respekt. Schöne Momente auf dem Gipfel des Berges, Teammitglieder beglückwünschten sich beim Eintreffen und Wiedersehen und freuten sich über das gute Gelingen. Für acht dieser Läuferinnen bzw. Läufer war es besonders erfolgreich, sie landeten auf dem Siegertreppchen, in der Einzelwertung und/oder in der Nationenwertung. Herzlichen Glückwunsch zum Edelmetall!Bevor es am nächsten Tag wieder nach Hause ging, wurde die verbleibende Zeit genutzt für Sightseeing, natürlich für Gespräche über das Lauferlebnis, die tschechische Küche sorgte für kulinarische Unterstützung. Und wer wollte, konnte im Hotel im Wellnessbereich mit Sauna und Schwimmbad relaxen.Die Rückfahrt per Bus war ebenso problemlos und ohne Zwischenfälle wie die Hinfahrt es gewesen war, auch nicht unbedingt selbstverständlich bei einer knapp 700-km langen Fahrtstrecke. Zu verdanken war dies insbesondere auch dem umsichtigen Busfahrer.Nur positive Stimmen waren zu hören, auf der Rückfahrt im Bus und auch anschließend per Mitteilungen untereinander: Auf jeden Fall weitermachen wolle man, am Ball bzw. auf der Laufstrecke bleiben, und die Vorfreude auf die nächsten Wettkämpfe und Reisen war ebenfalls zu spüren. Alles eindeutige Zeichen für den guten Team-Spirit.Großes Lob - und auch darin waren sich alle einig - galt dem sportlichen Reiseleiter Marian Bigocki. Sein Engagement war und ist vorbildlich. Planung, Organisation und Durchführung "at it's best", deshalb auch an dieser Stelle noch einmal ein herzliches "Dankeschön". Und sicher bis demnächst mal wieder.