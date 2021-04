"Beat The Date" statt Hannover-Marathon - Herausforderung angenommen

Mit von der Partie sind Dirk Ahrndt und Norbert Wertheim vom Judo-Club Sakura aus Hannover-Döhren. Die beiden Kampfsportler haben die läuferische Herausforderung gern angenommen und nutzen die Gelegenheit, um sich an frischer Luft zu bewegen und durch das Laufen fit zu halten; bevorzugt im Bereich Seelhorst/Döhren/Mittelfeld sowie am Maschsee und in der Eilenriede. Mit der Unterstützung der Aktion wird gleichzeitig die Verbundenheit zur Laufgemeinschaft zum Ausdruck gebracht.Und: Neben einer Medaille und einer persönlichen Urkunde zum Download werden alle Mitmachenden ihre Namen dann im nächsten Jahr, am 3. April 2022 beim 30. HAJ Hannover Marathon, als Supporter unter dem Motto "ohne Euch läuft nix!" auf der Streckenbande wiederfinden.