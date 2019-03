SEO für Industrieunternehmen: ABAKUS auf der Hannover Messe

Hannover: Messe Hannover | Vomfindet die diesjährigestatt. Auf dieser Weltmesse der Industrie werden die Kernthemen Industrieautomation, Energie- und Umwelttechnologien, industrielle Zulieferung, Produktionstechnologien und Dienstleistungen sowie Entwicklung und Forschung behandelt. Das aktuelle Leitthema ist „Industrial Intelligence - Die Vernetzung von Mensch und Maschine im KI-Zeitalter“. Insgesamt sind 6.500 Aussteller auf der Hannover Messe vertreten.Da heutzutage in erster Linie das Internet zur Informationsgewinnung, Kommunikation und Bestellung von Waren und Dienstleistungen genutzt wird, spielt es eine enorm wichtige Rolle für Unternehmen. Nur wer einen ansprechenden und leicht zu findenden Internetauftritt hat, kann viele neue Kunden gewinnen und seinen Bekanntheitsgrad steigern.Diehat dies früh erkannt und ist seit mittlerweile mehr als 15 Jahren ein Spezialist in Sachen Suchmaschinenoptimierung. Mit seinem Know-How verhilft das Unternehmen den Webseiten seiner Kunden zu Top-Platzierungen in den Google-Suchergebnissen. Auf der Hannover Messe ist ABAKUS am Gemeinschaftsstand Niedersachsen vertreten und bietet vor Ort einen kostenlosenan. Die erfahrenen SEO Manager geben Ihnen dann konkrete Tipps an die Hand, wie Sie Ihren Internetauftritt optimieren können. ABAKUS informiert außerdem darüber, wie der Vertriebsprozess an die Digitalisierung angepasst werden kann.Am 02.04. hält ABAKUS Geschäftsführereinen Vortrag zum Thema „Cyber Security in Verbindung mit Suchmaschinenoptimierung“ . Dabei geht er unter anderem darauf ein, wie die eigene Webseite vor Hacking, Phishing und Malware geschützt werden kann und Webseiten ihr gutes Ranking in den Ergebnissen der Suchmaschinen durch geeignete Sicherheitsmaßnahmen auch langfristig beibehalten können.