HAJ-Marathon Hannover wächst und wächst

Auch das Wetter zeigte sich am Sonntag, 9. April, von seiner freundlichen Seite. Für die Zuschauer optimal, für die ambitionierten Sportler eine Spur zu warm. Als der große Hoffnungsträger für einen deutschen Sieg 2017 auf der Marathondistanz galt Arne Gabius (deutscher Rekordhalter, 02:08:32 h, Jahr 2015). Wie schon im Vorjahr Hüftprobleme, stellten sich bei ihm in der Leinestadt Irritationen an der Achillessehne ein und er musste bei km 30 passen.– Stand 09.04.17Tola, Fate (GER), 02:27:48 h ● Kiprono, Allan Kipkorir (KEN), 02:09:52 hMockenhaupt, Sabrina (GER), 01:10:54 h ● Hüls, Marco (GER), 01:02:24 hMeyer, Svenja (GER), 00:36:48 h, ● Kuk, Viktor (GER), 00:31:30 hAus 95 Ländern waren in diesem Jahr die Aktiven nach Hannover gekommen. Auch ohne neue Streckenrekorde ist der HAJ-Lauf eine Veranstaltung, die sich sehen lassen kann und mittlerweile fast weltweit in aller Munde ist.- Stand 09.04.1742 km = 1.969 ● 21 km = 7.548 ● 10 km = 3.671 ● Summe = 13.188Olena Burkowska, Jahr 2013, 02:27:07 h ● Lusapo April, Jahr 2013, 02:08:32 hAlice Mogire, Jahr 2007, 01:11:07 h ● Chepkwony, Jahr 2006, 01:01:49 h