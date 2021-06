Taktile Kunst und Taubblindheit - Säulen der Staatsoper sind bestrickend schön

"Taktile Kunst und Taubblindheit" - unter diesem Motto steht die Kunstaktion, die zur Zeit an der Staatsoper in Hannover zu sehen ist. Im Rahmen des Yarn Bombing Projektes, das auf Initiative von Deaf Blind International (DBI) entstand und in über 20 Ländern umgesetzt wurde, sind acht Säulen vor der Oper von Menschen mit doppelter Sinnesbehinderung, ihren Familien und Fürsprecher*innen kunterbunt bestrickt worden. Das Deutsche Taubblindenwerk unterstützt die Aktion. Schirmherr des Yarn Bombing Projektes ist der Bürgermeister der Stadt Hannover, Belit Onay. 

"Mit dieser inklusiven Aktion wollen wir Menschen mit Taubblindheit mit ihren Fähigkeiten, ihrer Kreativität und ihrer Teilhabe am öffentlichen Leben in den Mittelpunkt stellen", ist auf den Infozetteln am Opernhaus zu lesen. Und das ist allen Beteiligten super gelungen. 2.800 gestrickte, gehäkelte und gewebte Wollquadrate hüllen die Säulen des klassizistischen Gebäudes ein und verleihen ihm eine fröhliche Leichtigkeit.Weitere Informationen erhaltet ihr auf der Homepage des Deutschen Taubblindenwerks:(Ungefragte Werbung durch Verlinkung)Wir sagen Danke für diese kreative Aktion, die Hannover schmückt und noch bunter macht!