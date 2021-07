Spatenstich an der Leinewelle Hannover

München hat den Eisbach - Hannover die Leine. Der Verein Leinewelle e.V. bringt nach langjähriger Planung nun das River-Surfing in die Stadt und macht die Landeshauptstadt um eine sportliche Attraktion reicher.

Ende Juni erfolgte der Spatenstich zur Leinewelle in Hannovers Altstadt. In unmittelbarer Nähe zur Schlossbrücke entsteht unterhalb des Klostergangs an der engsten Stelle der Leine ein Highlight, das sicher nicht nur Surfer*innen, sondern auch Schaulustige anziehen und begeistern wird. Damit hier gesurft werden kann, wird das Wasser der Leine durch ein versenkbares Wehr aufgestaut. Auf der dadurch entstehenden Welle können Surfbegeisterte ihren Sport mitten in der Stadt ausüben. Finanziert wird das Projekt durch Sponsoring und Spenden.Wir sind gespannt und freuen uns auf die Leinewelle. Hang Loose!