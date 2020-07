Neue Dicofox Kurse - Sommeraktion

ist sehr einfach zu lernen und ideal für Neueinsteiger.Du kannst jetzt mit dabei sein und von den Erfahrung von über 29 Jahren Disco-Fox profitieren. Damit sind wir die älteste auf Disco-Fox spezialisierte Tanzschule in Hannover. Hier haben schon die meisten Norddeutschen und Deutschen Meister das Tanzen angefangen. Du lernst auf einfache und effektive Weise; mit viel Spaß bei HAPPY Stefan und Kerstin. Und mit unserer Sommeraktion 2020 könnt ihr in allen Parallel-Kursen mitmachen – ohne einen Cent mehr zu zahlen.Mehr Tanzen – mehr Vorteile – mehr Spaß!Die Starttage sind Mittwoch(bis 19. August) / Freitag(bis 21. August) / Sonntag(bis 29. August) /(bis 24. August)Jetzt Euren Kurs aussuchen und mitmachen.Dank überzeugendem und umfassendem, stetsin unseren Tanzsälen, einem durch Markierungen sicher gestelltenfinden alle Kursemit einem festen Tanzpartner (Kein Partnertausch) sogar auch aus 2 verschiedenen Haushalten statt. Bei allen Kursen lassen wir nur einevon Paaren zu.Wir wünschen Euch eine tolle Zeit, eine ordentliche Portion Begeisterung und jede Menge gesellige Tanzstunden.P.S.: Dieser populäre Paartanz ist bei Jung und Alt nach wie vor die Nummer 1 – nicht nur durch seine unkomplizierten Tanzschritte, sondern auch aufgrund seiner Vielseitigkeit, denn der Discofox passt zu den unterschiedlichsten Musikstilen und lässt sich schnell auf der Tanzfläche umsetzen. Der Grundschritt und die Basis-Figuren sind schnell und unkompliziert erlernbar. Die Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten bieten Platz für Deinen ganz individuellen Tanzstil. Ein optimaler Tanz – selbst auf kleinstem Raum! Dein Tanz für alle Gelegenheiten.