Tierwelt-Beobachtungen im Spiegelbild der Jahreszeiten

Dies veranlasste einen Bothfelder Bürger seinen Fotoapparat herauszuholen und auf die Pirsch nach einem (gelungenen) Schnappschuss zu gehen. Leider ist das Ergebnis teilweise nicht befriedigend, liegt doch der kleine Panasonic-Lumix de Vario zwar gut in der Hand und es entstehen für den Hausgebrauch durchaus gute Aufnahmen, aber gegen die atemberaubenden Tierwelt-Fotos der Myheimatler Susanne Bartelsmeier aus Burgwedel, Dieter Humberg aus Bad Kösen und anderer Natur-Foto-Einsteller stellen die hier gezeigten Aufnahmen nur einen "Griff in das mittlere Regal" dar.Die Fotos wurden im Tiroler Außerfern, Auf dem Darß und in Bothfeld/Isernhagen Süd "geschossen" und werden hier unterteilt in die Jahreszeiten Winter, Frühling, Sommer und Herbst, sieben Aufnahmen in jeder Kategorie.Winter: Tiroler Außerfern mit den Ortschaften Ehrwald, Biberwier, Bärwang/Rinnen.Frühjahr: Bothfeld und DarßSommer: Bothfeld, DarßHerbst: Bothfeld, Isernhagen SüdNähere Angaben in der Fotostrecke.Es fällt vielleicht auf, dass überproportional viele Pferde zu sehen sind, sind sie doch voller Schönheit, seit Jahrtausenden treue Helfer der Menschen.Hinweis: Einige Fotos könnten schon in anderen Beiträgen gezeigt worden sein.