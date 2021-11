Altes und Neues aus Bothfeld – Folge 2: Herbstspaziergang durch das Pferdeparadies Laher Wiesen

vor nicht all zu langer Zeit aufstellen ließ, an die früheren Gemeinde-Grenzen. Noch ein kurzes Stück des Weges, danach rechts in die Weidenallee. Es sollte eine wundervolle Strecke mit alten Kopfweiden und Eichen werden, bitte unbedingt die Fotostrecke beachten. Auch hier reiht sich Pferdekoppel an Pferdekoppel. Endpunkt der gemütlichen Wanderung war das Bendix-Haus an der Straße im Heidkampe.