Parkanlagen und Grüngebiete in und um Hannover

Besonders glücklich können sich diejenigen Städte schätzen, die Parks und andere Grüngebiete in großer Zahl aufweisen können. Auch die Friedhöfe gehören dazu, die in Zukunft allerdings kleiner werden könnten, da Urnenbestattungen, die wenig Raum einnehmen, deutlich zunehmen. Aber diese Grüngebiete sind es, die sich wie Inseln aus einem Häusermeer herausheben. Die für eine Wohlfühlumgebung sorgen, in denen sich gestresste Menschen ausruhen können, die Freizeitmöglichkeiten bieten und die natürlich ein günstiges Klima schaffen. In ihnen ist die Luft sauberer und die Temperatur durch die Verdunstung von Wasser, das die Blätter der Bäume erzeugen, geringer. Deswegen sind diese Grünanlagen so wichtig für uns. Sie werten die Städte auf. Und mit diesem Bericht möchte ich Grüngebiete vorstellen, die in und um Hannover liegen. Da es gerade in der niedersächsischen Landeshauptstadt besonders viele davon gibt, trägt sie nicht umsonst den Beinamen „Großstadt im Grünen“.Da ist zum Beispiel die Eilenriede, der mit 6,5 Quadratkilometern größte Stadtwald inmitten einer europäischen Großstadt. Sie ist damit die grüne Lunge der Stadt. Am Neuen Haus reicht sie bis an das Zentrum heran. Liegewiesen, Ausflugslokale mit Biergärten, Spielplätze, die Waldstation und noch viel mehr bieten viele Freizeitmöglichkeiten. In Teilbereichen wird sie sich selbst überlassen, in denen seit zwei Jahrzehnten ein naturnaher Wald mit wertvollen Biotopen entsteht.Ebenfalls bis an das Zentrum heran reicht der Maschsee, der vom Kröpcke, dem Mittelpunkt der Stadt, kaum mehr als einen Kilometer entfernt ist. An seiner sechs Kilometer langen Uferpromenade lässt es sich wunderbar Flanieren, Radfahren, Joggen und Inlinern. Oder er lädt zu einer Bootspartie ein. An manchen heißen Sommertagen fühlt man sich dann unter den Palmen des Nordufers fast ans Mittelmeer versetzt. Und gerade in diesen Corona-Zeiten, in denen viele Menschen auf einen Urlaubsflug verzichten müssen, weiß man diese schöne Umgebung besonders zu würdigen.Die bekanntesten Grünanlagen der Stadt sind natürlich die Herrenhäuser Gärten, die von vielen Touristen besucht werden. In erster Linie ist es der Große Garten, einer der schönsten Barockgärten der Welt, der die Besucher anzieht. Dort taucht man in eine Welt ein, die an die Zeiten erinnert, als Hannover noch eine Residenzstadt war. Auf den Spuren der Kurfürstin Sophie kann man dort unter schnurgeraden, gestutzten Hecken an plätschernden Fontänen und weißen Skulpturen vorbei lustwandeln.Zu diesem einzigartigen Ensemble schöner Gartenanlagen gehört auch der Berggarten, ein botanischer Garten, ebenso dazu wie die Landschaftsgärten im englischen Stil des Welfengartens mit dem Welfenschloss, in dem heute die Leibnizuniversität untergebracht ist und dem Georgengarten mit der über zwei Kilometer langen Lindenallee. Überall gibt es viel zu erkunden und das in schönster, grüner Umgebung.Einen weiteren reizvollen Landschaftspark findet man im Südosten der Stadt. Zwischen Kleefeld und Kirchrode liegt der Hermann-Löns-Park. Wiesenflächen, Baumgruppen, Teiche und Bäche bilden eine natürlich wirkende Landschaft, die einstmals aus einem Sumpfgebiet entstanden ist. Mittelpunkt ist die „Alte Mühle“, ein romantisches Lokal in einem alten Bauerngehöft, neben dem eine Bockwindmühle steht, die in Jahrhunderten schon viele Standorte hinter sich hat. So z. B. auch den, wo sich heute das Opernhaus befindet oder am Engesohder Berg.Gleich an dieses schöne Grüngebiet schließt sich der Tiergarten an, eines der ältesten Wildgehege Deutschlands, in dem Dam-, Rothirsche und Wildschweine ihr Zuhause haben. Dort gingen einst Fürsten, Kaiser und Könige auf Jagd, und die kupfernen Kochtöpfe der Schlossküche des Hannoverschen Fürstenhofes an der Leine waren immer gut gefüllt. Der Tiergarten ist ein natürlicher Hutewald, wie es nur noch wenige gibt. Nur die Bäume an den Wegrändern müssen aus Sicherheitsgründen beschnitten werden. Und das sind in erster Linie die alten Eichen, von denen viele ein Alter von mehreren Jahrhunderten aufweisen können. Nur noch wenige solcher besonderen natürlichen Landschaften, zumal als Eichenwald, gibt es in Deutschland.Beliebt bei den Bürgern sind auch die natürlichen und künstlichen Wasserstraßen. Ob Leine, das Naturschutzgebiet Alte Leine, die Ihme oder der Mittellandkanal. Sie durziehen mehr oder weniger die Stadt. So kann man an Leine und Ihme mit dem Fahrrad diese komplett durchqueren und befindet sich dabei ständig im Grünen. Wasserflächen haben immer und überall einen besonderen Reiz. So auch an den Seen wie den Ricklinger Kiesteichen, dem Altwarmbüchener See und vielen weiteren. Und nahe, verbunden durch die südliche Leinemasch, ist auch die Koldinger Seenplatte, das neben dem Steinhuder Meer bedeutendste Vogelzugsgebiet der Region.Es gibt viele weitere schöne Parkanlagen. So zum Beispiel den Wietzepark in Langenhagen, den Park der Sinne in Laatzen, den Maschpark am Neuen Rathaus, den Stadthallengarten, den Kattenbrook-Park in Bemerode, den Expo-Park am Messegelände, den Von-Alten-Garten am Lindener Berg, den des Westfalenhofes in Kirchrode, den Hinübersche Garten am Kloster Marienwerder und die schon erwähnten Friedhöfe, um nur die größten und bekanntesten zu nennen. Zu den Stadtwäldern, die am Rande der Stadt liegen, gehören das Bockmer Holz, die Gaim, die Mecklenheide, der Klosterforst Marienwerder oder auf dem Kronsberg der erst junge Wald, der zur Expo angepflanzt wurde.Es gibt noch mehr Grünanlagen und -gebiete, die ich hier gar nicht alle aufzählen möchte. Aber man kann an den erwähnten schon sehen, dass es eine Vielzahl von grünen Inseln inmitten des Stadtgebietes gibt. Sie sorgen für eine bessere Luftqualität, lockern das Stadtbild auf, bieten Erholungs- und Freizeitmöglichkeiten und sind auch Rückzugsgebiete für die Tierwelt. Das alles und noch viel mehr macht sie so wichtig für eine Stadt. Sie sorgen einfach für bessere Lebensverhältnisse, eine bessere Lebensqualität und tun der Seele des Menschen gut. Deswegen kann es nicht genug dieser Grünanlagen in einer Stadt geben. Und Hannover kann sich glücklich schätzen, so viele dieser wertvollen Oasen in seinem Stadtgebiet zu haben.Im Nachfolgenden habe ich die meisten Parkanlagen und Grüngebiete der Stadt als Link aufgelistet, die ich immer mal wieder besucht habe. In den einzelnen Berichten kann jeder, der Interesse hat, mehr darüber erfahren, in Text und in Bildern und so erste Eindrücke davon bekommen. Vielleicht bieten sie Anreiz, die eine oder andere Grünanlage einmal selbst aufzusuchen, die man vielleicht noch nicht kennt. Es lohnt sich. Einen Anspruch auf Vollständigkeit erhebe ich dabei nicht. Sicher wird im Laufe der Zeit noch die eine oder andere Grünanlage dazukommen. Denn es ist auch für mich spannend, diese zu erkunden und kennenzulernen.Siehe auch: