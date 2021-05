Kleiner Zoo auf dem Goldberg

Der kleine Zoo ist sehr beliebt bei Schulklassen und Kita-Kindern. Streichelgehege und Volieren mit verschiedensten Vogelarten, vom Goldfasan bis zum Wellensittich, alles vorhanden, auch Bänke und Tische für den Verzehr Mitgebrachtem. Viele einheimische Tierrassen sind zu besichtigen wie auchlLandwirtschaftliche Geräte. Ein Lehrpfad, geschiftliche Informationen und vieles mehr entdecken nicht nur die Kinder., Ovis orientalis aries, gehören wie Rinder, Hunde und Ziegen zu den ältesten Tierrassen.stammen aus Mittel-China und leben in dichte Dschungelwälder bis in 2.200 m Höhe. Insekten, Beeren, Würmer und Samen sind die Lieblingsspeise dieser bunten Vögel.gehören zur Gruppe der Kurzschwanzschafe. Von Grönland, Frankreich, zum Baltikum bis nach Rußland werden sie kommerziell zur Fleisch-gewinnung genutzt. Schafe auf der schottischen Insel Nord Ronaldsay/ Orkney Inseln, fressen Seetang. Es gibt über dreißig Rassen, einige stehen auf der Roten Liste.mit dem schaufelartigen Geweih leben in offenen Landschaften oder großen Gehegen. Diese Hirsche sind seit dem 16. Jd. in Deutschland heimisch und dienten den jeweiligen Landesherren als Jagdtier.leben entlang der Polarregion.Melopsittacus undulatus und, Nymphicus hollandicus, fühlen sich in große Schwärmen pudelwohl. Seit Mitte des 19. Jh. werden diese bunten Australier in Europa als Ziervögel gehalten. Es gibt sogar einen Wellensittichverein, den VWFD. Der Zoo beherbergt 51 Tierarten. Ein Besuch ist wirklich zu empfehlen.