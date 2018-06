Auf die nächsten 90!!!!!!!!!!!!!!!!

Der Spatenstich erfolgte 1926 und bald standen die ersten Lauben auf den 250 qm großen Parzellen. Die Gartensparte besteht aus 3 Anlagen. Einige wenige Original - Lauben stehen heute noch. Drei junge Familien pachteten vor einigen Monaten Gärten und verbringen viel Zeit mit ihren Kindern zwischen Beeten und Blumen. Viele pflanzen ihr Gemüse noch in Reih und Glied. Inzwischen hat es sich herum gesprochen, Möhren gehen gut im Zwiebelbeet, Buschbohnen inmitten von Erdbeeren, der kleinen Schädlinge wegen.Gärtnern ist eine Lebensphilosophie. Ruhe, Entspannung, Nachbarschaftshilfe, pflanzen und ernten von Obst und Gemüse.Über die Jahrzenten kamen und gingen die Pächter, meist wurden die Gärten "vererbt" und blieben so in der Familie. Originalquittungen und alte Fotografien vom Bau des Vereinsheimes wurden zur Feier ausgestellt. Zu DDR-Zeiten gab es Abgabekarten in denen genau die Mengen von Obst und Gemüse verzeichnet wurden. Obst und Gemüse wurden subventioniert und so erinnern sich viele noch daran, wie sich vorn die Süßkirschen verkauften, 4,50 pro kg, und hinten die Kirschen für 2,50 DDR-Mark zurückkauften.Bemerkenswerte Arbeit leistete der Vorsitzender Herr Höhle. Er organisierte mit anderen Gartenfreunden 1971 das nötige Material für den Wasser- und Stromanschluß. Natürlich gab es zu DDR-Zeiten viele Urkunden und Anerkennungen...Eine bekannte Catering Firma Schmidt sorgte für tolles Büfet.Der Erlös der Tombola belief sich auf 312 € und wurde dem ambulanten Kinderhospitz im St. Elisabeth Krankenhaus gespendet.Herr Walter March stellte 1977 eine Chronik zusammen.Hans Rosenthal (Dalli, Dalli) überlebte Dank dreier Damen, die ihn mit Lebensmittel versorgten.Vor einigen Jahren erschienen Publikationen über die NZ - Geschichte der Schreubergärten.Das einzige Gartenmuseum befindet sich in der ersten Kleingartenanlage Deutschlands "Dr. Schreber e. V." , Aachener Straße 7, in Leipzig.