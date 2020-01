Wangerooger Friesisch

1925, während eines Studienbesuches auf der friesischen Insel Wangerooge nahmOtto Bremer, die jetzt ausgestorbene Sprache auf. Die "letzte Sprecherin" dieses Dialektes verstarb 1925.Er konivierte diese Sprache per Wachswalzentechnik um sie der Nachwelt zu erhalten.Sie sprach schrill, streng und scharf, zackig, grell, eingebettet in eine fließenden Melodie. Die Sprache klingt freundlich und mütterlich. Sie erzählt von der Arbeit und Leben auf dieser Insel.Der Dialekt wurde bis in die 1950er Jahre noch gesprochen.Die Hälfte der Bewohner zog auf das Festland, da 1854/55 eine verherrende Sturmflut über die Insel herein.Otto Bremer,1862-1936, der jüdische hallische Phonetiker und Mundartforscherbegann 1910 die Phonetische Sammlung auf zubauen. 1928 wurde er zum Ordinarius ernannt. Im Jahr 1934 unterrichtete er nicht mehr, seines Glauben wegens.