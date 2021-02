Stadtgottesacker

einige der Inschriften

Und so auch der von außen unscheinbare Friedhof auf dem Martinsberg.Von 1350-1450 war der Martinsberg ein Pestfriedhof, da er außerhalb der Stadt lag. Die Pestopfer wurden in Massengräber beigesetzt. Nickel Hoffmann, Baumeister und Steinnetzmeister, legte diese Anlage auf Anweisung Kardinals Albrechts von Brandenburg an. Nach dem Abriss der beiden Marktkirchen "St. Gertruden" (11. Jhd.) und "St. Marien" (12. Jhd.) verschwanden auch die Friedhöfe. An dieser Stelle entstand die Marktkirche "Unserer lieben Frauen". Das Mittelschiff verbanden die beiden Paaren die zwei alten Kirchen. Damit verschwanden auch die Friedhöfe der beiden Pfarrkirchen.1529 begann der Bau des Camposanto. Sie ist einer der ältesten Renaissance Friedhofs nördlich der Alpen. Inspiriert von Plänen Giovanni di Simones, aus Pisa, begann der Bau der Anlage. Die beiden Mitarbeitern Kaspar Kost und Andres Glaser vollendeten die Arbeit. Vorlage der meist floralen Ornamente sind eine Arbeit Dürers Schüler Heinrich Aldegraver, ein westfälischer Künstler Renaissance. Die 94 Bogen, 1557 bis 1594, angelegt. Namen der Verstorbenen, Beruf und Todesjahr, auch Bibelsprüche zieren die Bogen. Erbaut wurde eine kleine Kapelle 1547, leider wurde sie zehn Jahre später durch kursächsische Truppen, die Halle (Saale) belagerten, zerstört. Seit 1673 sind die Gruftbögen Erb- und Familienbegräbnisse. Drei Erweiterungen erfolgte in den Jahren 1563, 1721 und 1832. 1813 erreichten viele Verwundete aus Leipzig, die an der Völkerschlacht* teilnahmen, Halle, einige wurden auf dem Friedhof begraben. Die Gräber des russischen Major und Ritter Victor Malwieitsch Sythin und dem ukrainischen General-Lientenant Dimitri Petrovitsch Neverovsky gehören dazu., Um 1590 Besitzer Joachim Schober und Daniel Keller. seitKämmerer u. Pfänner Johann Dreyssig und Familie,1945 im Krieg zerstörtHier stand der 3. Bogen des Stadtgottesackers seinem Geschlecht zum Gedächtnis durch Victor von Schenitz erbaut.vollendet.die Begräbnisstätte der Familie Familie Friedrich Wilhelm Herold und Christian Ludwig Hermann. 1945 zerstört 1998 neu errichtet.erbaut. Erbbegräbnis für Lazarus Kost.erkauft von Peter Untzer.erworben von Joh. Chr. Olearius. später im Besitz der Fam. RinghammerOberbornmeister Caspar v. Barthund Verwandte.gekauft von Oberbürgermeister Andreas Bastineller.Joh. F. August Räpprich und Erben1. Zeile Anno. zur Ehren und ferner Erbauung dieses gemeinen christlichen Begräbnis auch zu Gedächtnus seiner geliebten Mutter. 2. May im 58 Jahr hierher begraben 2. Zeile hat der ehrenvest Georg von Selmenitz diesen andern Bogen bauen lassen welcher also vollendet am. Restauriert Anno Domini MCMXCVIerbautvon Hans Eberhausen.Besitz der Familie des Apothekers Andreas Becker.Carl Friedrich Zeppernick - Jurist und letzterer SalzgrafFarrer M. Elias Andrae. Melchior und Andreas RedelProf. Johann Samuel Semlers Erben. Familie Friedrich Adolph RichterDiesen ? Schwibbogen der Kögl. ? Justiz u. Magdeburge Regierungs Rath Herr Johann Christian von Durfeld bauen und renoviren laßen.Durch die finanzielle Unterstützung derwar die Instandhaltung 2003 fertig gestellt. Die Restaurierung erfolgte zu Ehren ihres Vaters Prof. Dr. Karl Ziegler 1963 Nobelpreisträger der Chemie und Ordinarius der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 1936-1945. Verdienstvolle Bürger werden seit 2001 hier bestattet.