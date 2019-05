Sitzbänke aus dem Dessauer Mausoleum

Und um mich an mein hin und her gerissen zu erinnern, was das für eine ungeheure Tat war, machte ich das Foto, da ich zu der Zeit kirchlich aktiv war, konnte ich dieses Foto unbemerkt machen, denn das sollte keiner, auf beiden Seiten wissen, denn ich wusste über die Aktivitäten der Stasi, aber zur Lehre kam ich um die FDJ nicht drum herum, und so schnell wie ich drin war, so schnell war ich nach der Lehre wieder draußen, die Wehrpflicht, das sagt ja schon der Name, war eine Pflicht, und ich sagte mir, dümmer wirst du dadurch nicht, ich traf mich auch in der Armee Zeit mit Bausoldaten(die den Spaten auf der Schultet hatten),ich sollte auch die Schützen Schnur schießen, nur, daraus wurde nichts, ich traf mit dem ersten Schuss ins Schwarze, mein Kompanie Chef jubelte, ich stellte die Kalaschnikow von befohlen Einzel auf Dauer Feuer, und huch, auf einmal war das Magazin leucht-Spur Geschosse leer, mein Comanie-Chef jubelte nicht mehr, von da an brauchte ich nie wieder schießen, denn ich sagte ihm gleich, vom Rummel her kenne ich es in etwa, und ich bestimme was ich treffe