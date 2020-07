Lettiner Porzellan Manufaktur

Seine ältesten Stücke stammen von 1890, ein Kinder-Weihnachtsgedeck und ein weißes Service mit Landschaftsmalerei. Das blaues Kaffeeservice "Agnes" von 1950,ist eines der 24 verschiedenen Linien. Traditionelles, Art Decor und auch der Bauhausstyl gehörten zum Design.In den 20 Jahren der Sammelleidenschaft trug er eine Sammlung mit 1000 Teilen, darunter, Gedecke, Tassen, Mokkatassen, Vasen, Dosen... zusammen. Viele der Services kamen mit Tee- und Kaffeekannen.Der leidenschaftliche Sammler nutzt sogar den Hausflur für die guten Stücke aus der lokalen Porzellan Werk, da seine Wohnung aus allen Nähten platzt..Im Museum Petersberg stellte er 2013 sein Porzellan mit einem zweiten Sammler aus.Die lokalen Porzellan Werke Lettin wurden 1858 von Heinrich Baensch gegründet, es stellte Tafelgeschirr für den täglichen Bedarf her.Aus der Privat-Manufaktur wurde ein Volkseigener Betrieb und auf der Leipziger Messe die Stücke ein Exportschlager. In dieser Zeit, rief Berlin an, mit der Order, das VEB mit einem Stern zu ersetzten, denn VEB war dem Export nicht förderlich, so die Aussage des Sammlers.Die Produktion lief bis 1990, danach eingestellt/abgewickelt.