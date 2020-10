Die Glasarche vor der Marktkirche

So steht es auch in der Bibel, nieder geschrieben,"Und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Graten Eden, damit er ihn bebaute und bewahrte" 1. Moses 2,15,so die Information dazu.Die Arche ist noch bis zu 23. November zusehen.Wir alle müssen unseren Blauen Planeten schützen und bewahren, für uns selbst und für die nachfolgenden Generationen.Die letzte Station der lange Reise ist Zeitz, ihr Heimathafen.Glaskünstler: Ronald Fischer, Jo Joachimsthaler, Stefan Stangl, Alexander WallnerHolzkünstler: Christian Schmidt, Sergiy DyschlevyyInitiiert wurde das Projekt vom Landsschaftsverband "Mittleres Elstertal"e.V. im Rahmen des Naturschutzproketes "GlasArche-3".