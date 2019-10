Zwei Berliner Hotels helfen Kita in der Nachbarschaft: Neuer Spielsand für 5000 Euro lässt 70 Kinder strahlen

. Als die Kita Heilig Kreuz aus der Nachbarschaft in Charlottenburg-Wilmersdorf um Unterstützung bat, war es für die beiden Hoteldirektoren Ehrensache, den Kindern zu helfen.Spielsand sollte aus hygienischen Gründen alle zwei Jahre ausgetauscht werdenDie Berliner Behörden empfehlen den Kitas, den Spielsand in ihren Gärten und Buddelkisten alle zwei Jahre austauschen zu lassen – vornehmlich aus hygienischen Gründen. Denn das Barfußlaufen der Kinder sowie die Hinterlassenschaften von wilden Tieren wie Vögeln, Igeln und Eichhörnchen verschmutzen den Sand auf Dauer stark. In der Kita Heilig Kreuz am Volkspark Wilmersdorf war der Austausch in diesem Jahr wieder fällig. Bei 700 Quadratmeter Garten mit zwei großen Sandkisten und einer Wassermatschanlage mussten dafür 67 Kubikmeter alter Sand abgetragen und durch die gleiche Menge neuen ersetzt werden. Mit etwa 5000 Euro ein teurer Spaß, denn es kommen dabei auch schweres Gerät und mehrere Arbeiter zum Einsatz.Ehrensache für die Hoteldirektoren, den Kindern und der Kita zu helfenKatja Hagenbucher, Hotel Manager im Park Plaza Berlin Kudamm an der Joachimstaler Straße: „Als der Hilferuf von der Kita kam, war nicht die Frage ob, sondern wie wir helfen können. Da 5000 Euro sehr viel Geld sind, haben wir uns mit dem art’otel berlin kudamm, das wie das Park Plaza Berlin Kudamm zur ARENA Hospitality Group gehört, zusammengetan und die Kosten geteilt.”Carsten Rudolph, Hotel Manager im art’otel berlin kudamm an der Lietzenburger Straße: „Wir haben zum Tag der Nachbarn am 24. Mai zum Tag der offenen Tür eingeladen. Das war ein so großer Erfolg, dass wir uns fest vorgenommen haben, uns in der Nachbarschaft noch mehr zu engagieren als bisher. Das Sponsoring des Spielsandes ist eine solche Initiative. Wir konnten helfen und uns über das schönste Dankeschön freuen, das es gibt: das Lächeln der Kinder!”In der Kita Heilig Kreuz werden 70 Kinder in drei Gruppen betreutKita-Leiterin Regine Neja-Schilke: „Wir freuen uns riesig über die Unterstützung und danken den Hotels auch im Namen der Kinder ganz herzlich. Der Austausch des Sandes ist ein großer wirtschaftlicher Kraftakt für eine kleine Kita wie die unsere.” Die Kita Heilig Kreuz betreut 70 Kinder ab einem Jahr bis zum Schuleintritt in drei altersgemischten Gruppen. Die pädagogische Zielsetzung ist, den Kleinen eine eigenverantwortliche Persönlichkeiten mit auf den Weg zu geben, die gemeinschaftsfähig ist.art’otel berlin kudamm und Park Plaza Berlin KudammDas art’otel berlin kudamm und die 2012 eröffnete FACTORY BAR sind dem 1987 verstorbenen Pop-Art-Genie Andy Warhol gewidmet. Sie zeigen mehr als 200 Originalwerke, Kunstdrucke und Fotografien des Künstlers in einer permanenten Ausstellung. Der Künstler und die Fotografien seines lebenslangen Freundes Christopher Makos sind überall im Haus zu sehen. Hotel und Bar liegen sehr zentral im Herzen Berlins. Das art’otel berlin kudamm verfügt über 152 modern und komfortabel ausgestattete Zimmer und Suiten.Das Park Plaza Berlin Kudamm bietet 133 modern gestaltete Zimmer und befindet sich an der Joachimstaler Straße, nur wenige Gehminuten vom weltbekannten Kurfüstendamm, der Gedächtniskirche und dem Berliner Zoo entfernt. Außerdem besteht eine schnelle Anbindung zur Messe und die nächste U-Bahn-Station ist nur wenige Schritte entfernt. Alle Zimmer des Drei-Sterne-Hotels bieten Klimaregulierung, Satelliten-Fernsehen, Minibar, moderne Bäder mit großen Spiegeln und Fön.