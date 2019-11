Anzeige

Zweckverband „Hallenbad Nord“ Verbandsversammlung „Hallenbad Nord“ tagt im Landratsamt

Die nächste Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Hallenbad Nord" findet am Dienstag, 19. November 2019 um 14.00 Uhr im Sitzungssaal des Landratsamtes Günzburg, statt.



Neben der Beschlussfassung über die finanzwirtschaftlichen Grundlagen für das nächste Kalenderjahr stehen auch verschiedene Berichte auf der Tagesordnung. Besonderes Interesse verdient dabei der Bericht über den aktuellen Stand der Vorbereitung und Durchführung der Generalsanierung des Gartenhallenbades in Leipheim. Außerdem kommen weitere Kooperationsmöglichkeiten mit den Stadtwerken Günzburg zur Sprache- Auch über die „Familienkarte PLUS“ wird in diesem Zusammenhang als erfolgreiches Gemeinschaftsprojekt beraten.



Info:



Tagesordnung



Öffentlicher Teil:



1.Begrüßung



2. Genehmigung Sitzungsprotokolle der letzten beiden Verbandsversammlungen



3. Bericht für den Eigenbetrieb Gartenhallenbad Leipheim für das zweite Halbjahr 2018 und vorläufiges Jahresergebnis 2018



4. Bericht für den Eigenbetrieb Gartenhallenbad Leipheim für das

erste Halbjahr 2019



5. Abschlussprüfung für die Wirtschaftsjahre 2018 und 2019



6. Bericht über den aktuellen Stand der Vorbereitung und Durchführung der Generalsanierung



7. Information zum Projektaufruf 2018 des Bundes zur Förderung von Sanierungen kommunaler Einrichtungen und zu einem Sonderprogramm Schwimmbadförderung des Freistaates Bayern



8. Familienkarte PLUS



9. Information zur Untersuchung von weiteren Kooperationsmöglichkeiten mit den Stadtwerken Günzburg



10. Personalplan für die Geschäftsstelle



11. Haushaltssatzung 2020, Wirtschaftsplan 2020 und Verbandsumlage 2020



12. Sonstiges

