Wertstoffhof Offingen am nächsten Mittwoch, geschlossen

Der Wertstoffhof Offingen in der Steigstraße 40 bleibt am Mittwoch, 25. September 2019, aufgrund des Umzuges an den neuen Standort geschlossen, wie das Landratsamt jetzt in einer Pressemitteilung Informiert

