Voll besetzte Smartphone-Sprechstunde

Insgesamt zwölf Termine boten die drei engagierten 9.-Klässlerinnen des Maria-WardGymnasiums an, in denen sie sich jeweils eine halbe Stunde Zeit nahmen, die Fragen der Senioren zu beantworten und die Funktionen direkt an deren Smartphones zu erklären. „Ich habe Freude daran, mit anderen zusammenzusitzen und ihnen etwas beizubringen“, erklärt eine der Schülerinnen ihr Ehrenamt.Die Nachfrage war immens und nur wer sich rechtzeitig anmeldete, ergatterte einen der Beratungstermine. „Wir freuen uns über das rege Interesse und werden uns überlegen, wann wir so ein Angebot wiederholen können“, so Petra Junginger vom Familienstützpunkt der Stadt Günzburg.