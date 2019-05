TV-Star und Fitnesstrainerin Fernanda Brandao eröffnet das Spa & Gym by art’otel berlin mitte im Ermelerhaus

Der Weg von Fernanda führte sie nach ihrem Wechsel in die Showbranche an die Seite von Dieter Bohlen in der Jury von „Deutschland sucht den Superstar”. Sie verzauberte das Publikum so sehr, dass das Männermagazin FHM sie zur „Sexiest Woman alive” kürte und sie hierzulande als berühmteste Brasilianerin gilt. Kein Wunder, dass die ARD sie 2014 als Expertin mit zur Fußball-WM in ihr Heimatland nahm. Dort erklärte sie den TV-Zuschauern auf unglaublich charmante Art, wie die Brasilianer ticken. Mit ihrem Hilfsprojekt „Children of the Forgotten” unterstützt Fernanda Brandao die Ureinwohner Brasiliens und den Regenwald am Amazonas.Hot, Sexy and Smart – Multi-Talent Fernanda Brandao ist am 17. Juni in Berlin2013 kehrte Fernanda zurück zu ihren beruflichen Wurzeln und kreierte das Fitness-Programm „GINGA by Fernanda Brandao”. Es vereint klassisches Ganzkörpertraining, Capoeira-Kampfsport und Tanz. Basis des Trainings sind sieben Grundschritte wie Kniebeuge, Ausfallschritt, Kicks, Hock- und Strecksprung. Während der intensiven Einheiten werden einzelne Muskelgruppen gleichmäßig gestärkt und schön definiert. Wer regelmäßig am GINGA-Training teilnimmt, erhält eine bessere Ausdauer, Koordination, Geschicklichkeit und Flexibilität. Fernanda und ihr Programm wurden auch geprägt durch ihr Zusammenleben mit indigenen Völkern im brasilianischen Regenwald. Dort lernte sie, ihren Körper in Einklang mit der Natur und dadurch zur Ruhe und zu mehr Wohlbefinden zu bringen. Diese Erfahrung vermittelt sie mit GINGA und dem Entspannungs-Programm ROOTS auch anderen – wie am 17. Juni 2019 bei der Eröffnung des Spa & Gym by art’otel berlin mitte im Ermelerhaus.Hans de Waart, Hoteldirektor des art’otel berlin mitte, das das exklusive Spa betreibt: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Fernanda Brandao einen echten Star für unsere Eröffnungsveranstaltung gewinnen konnten. Sie passt perfekt zu unserer jungen dynamischen Hotelmarke. Ich bin sehr gespannt, wie sie unseren Gästen einheizen wird.”Das Spa & Gym bietet optimale Trainingsmöglichkeiten, Sauna und TreatmentsDas Spa & Gym by art’otel berlin mitte im Ermelerhaus ist täglich von 5:30 bis 24:00 Uhr geöffnet. Auf 180 Quadratmeter Fläche bietet es modernste Kraft- und Kardiogeräte von TechnoGym, eine finnische Sauna, zwei Behandlungsräume für Massagen und Gesichts- und Körperpflege sowie einen Ruhebereich. Im Fitnessbereich stehen erfahrene Personal Trainer von FitByFerro mit Rat und tat zur Seite, wenn es um Gewichtsreduktion, verbesserte Leistungsfähigkeit, Körperhaltung, Lebensgewohnheiten oder Wohlbefinden geht. Im Spa werden Gesichts- und Körperbehandlungen sowie Massagen mit [comfort zone]-Produkten und nach den hohen Standards des italienischen Labels angeboten. Die Peelings, Fluids, Cremes und Lotionen wurden gemeinsam von Ärzten und Wissenschaftlern entwickelt, um für jedes Hautbedürfnis die innovativste und effektivste Pflegelösung zu finden.Die Tageskarte für einen Besuch im Spa & Gym by art’otel berlin mitte im Ermelerhaus kostet 25,00 Euro, für Hotelgäste ist die Nutzung im Zimmerpreis enthalten. Für 45,00 Euro im Monat können Fitnessbereich und Sauna zu den Öffnungszeiten genutzt werden. Für 65,00 Euro im Monat erhalten Clubmitglieder zusätzlich 20% Rabatt auf alle Anwendungen und Hotelleistungen (Restaurantangebote und Zimmerbuchungen).Das Ermelerhaus ist seit Jahrhunderten ein besonderer Ort der GastlichkeitDas 1567 erbaute Ermelerhaus ist seit vielen Jahren eine der beliebtesten Adressen für Familien- und Firmenfeiern der Hauptstadt. Seinen Namen verdankt es dem Tabakhändler Ferdinand-Wilhelm Ermeler, der das Gebäude 1824 erwarb und es mit Salon- und Kulturveranstaltungen zu einem der geistig-kulturellen Mittelpunkte Berlins machte. Mitte des 19. Jahrhunderts ließ er es mit den bis heute charakteristischen Wand- und Deckengemälden, Statuen, Reliefs und Supraporten zu einem Rokokopalais umgestalten. In den 1960er Jahren wurde es an seinem früheren Standort an der Breiten Straße abgetragen und am heutigen Standort wieder aufgebaut. Für „Top10 Berlin“ ist das historische Baudenkmal eine der „romantischsten Hochzeitslocations“ Berlins.