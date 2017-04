Tiefgarage „Altstadt“ ist jetzt barrierefrei Modellkommune „Barrierefrei 2023“: Breite Parkplätze und abgesenkte Kassenautomaten

Seit Kurzem ist die Tiefgarage „Altstadt“ barrierefrei. Einen entsprechenden

Antrag hatte der Seniorenbeirat im vergangenen Jahr bei der Stadtverwaltung eingereicht.

Inzwischen haben die Stadtwerke Günzburg KU als Betreiber der Tiefgarage zweibarrierefreie Parkplätze mit der anderthalbfachen Breite eines normalen Parkplatzeseingerichtet. Diese befinden sich in unmittelbarer Nähe zum Aufzug. Außerdem wurden sämtliche Kassenautomaten so umgerüstet, dass sie auch für Rollstuhlfahrer gut zu bedienen sind.„Beim Bau der Tiefgarage vor dreißig Jahren war die Barrierefreiheit noch nicht imBewusstsein der öffentlichen Hand verankert und fand bei Gebäudeplanungen kaum Berücksichtigung“, erklärt der Vorstand der Stadtwerke, Johann Stelzle. Doch inzwischen sei die gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen in der Gesellschaft zu einem wichtigen Anliegen geworden. „Diese Entwicklung ist sehr zu begrüßen.“Bisher standen zwar an der Südseite der Jahnhalle zwei Behindertenstellplätze fürBesucher des Forums zur Verfügung. „Diese sind aber nur bei guter Witterung geeignet“, so Stelzle. Gemeinsam mit der städtischen Behindertenbeauftragten Doris Schwarz wählte er bei einer Ortsbesichtigung einen geeigneten Standort für die neuen barrierefreien Parkplätze aus. Durch entsprechende Wegweisung wird künftig auf die Plätze hingewiesen.Beim Neubau des Parkhauses „Am Stadtberg“ habe die Barrierefreiheit von Anfang an Eingang in die Planungen gefunden, betont Stelzle. „Auch dort steht in unmittelbarer Nähe zum behindertengerechten Aufzug ein barrierefreier Parkplatz zur Verfügung.“In beiden Parkhäusern sind zudem die Kassenautomaten rund 20 Zentimeter abgesenkt worden. Dadurch ist die Benutzung auch für Rollstuhlfahrer mühelos und einfacher möglich.- Eine Übersicht über alle barrierefrei Parkmöglichkeiten in Günzburg ist auch überden Stadtplan auf www.guenzburg.de unter dem Abschnitt „ÖPNV & Parkplätze“abrufbar.