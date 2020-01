Stephan Huber verstärkt ab sofort die DONAU 3 FM Geschäftsführung! Carlheinz Gern bleibt weiter an Bord!

„Ich kenne Stephan (Huber) schon mein halbes Leben und arbeite mit ihm seit über 30 Jahren eng und vertrauensvoll zusammen. Gemeinsam haben wir verschiedene berufliche Stationen in der Medien- und Konzertveranstaltungsbranche durchlaufen und sind uns dabei stets auf Augenhöhe und gegenseitig ergänzend begegnet. Für mich ist dieser Schritt ein logischer, aber auch persönlich sehr erfreulicher,“ sagt Carlheinz Gern. „In gewisser Weise ist das natürlich schon eine Staffelstabübergabe, aber eine langsame, mit Weitsicht und einem zeitlichen Puffer für die Gesellschafter, DONAU 3 FM, Stephan Huber und auch für mich selbst.“Der Marketingprofi Stephan Huber hatte seine ersten Erfahrungen bei der Brauerei Goldochsen in Ulm gesammelt. Hat dann Stationen im Radio bei Radio 7 und BigFM und im Marketing der Motorradmarke Harley Davidson durchlaufen, um dann gemeinsam mit Carlheinz Gern zum 01.01.2003 das Projekt DONAU 3 FM zu starten. Als Marketing- und Vertriebsleiter hat er seitdem maßgeblichen Anteil am wirtschaftlichen Erfolg des Senders.„Ich freue mich auf diese neue spannende Aufgabe und ich danke den Gesellschaftern und Carlheinz Gern für das Vertrauen. Wir wollen die Marke DONAU 3 FM auch in Zukunft crossmedial aufstellen, um unseren Kunden ein sehr breites Portfolio an Marketingmöglichkeiten anbieten zu können. Neben den klassischen UKW-Frequenzen wächst DONAU 3 FM überdurchschnittlich in den digitalen Märkten. Ich möchte diese neuen Märkte weiter für unsere Kunden erschließen und dabei unser wichtigstes Standbein, UKW, mitnehmen,“ beschreibt Stephan Huber seine Visionen für DONAU 3 FM.