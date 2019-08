Stadt Günzburg dankt ihren 50 Schulweghelfern

Die Stadt Günzburg dankte beim traditionellen Treffen der Schulweghelfer allen Helfern für ihren wichtigen Dienst, auch bei Hitze, Regen oder Schnee.„Ich danke Ihnen herzlichst für Ihren Einsatz, jeden Schultag, egal bei welchem Wetter“,sagte Oberbürgermeister Gerhard Jauernig zu den anwesenden Schulweghelfern. „Siemachen den Schulweg für unsere Kinder, unserem wertvollsten Gut, noch sicherer“, soJauernig in seinem Dank weiter. Im Stadtgebiet sind insgesamt 50 Schulweghelfer an derGrundschule in Reisensburg, an der Grundschule Südost sowie an den Bushaltestellen inNornheim und Leinheim ehrenamtlich tätig.Das Team freut sich allerdings über Nachwuchs und so geht der einstimmige Appell an alleanderen Eltern: engagieren auch Sie sich und machen Sie den Schulweg für dieGünzburger Kinder sicherer. Ein Dank ging ebenfalls an die Kreisverkehrswacht, vertreten durch ihren Vorsitzenden Peter Eisele und die Polizeiinspektion Günzburg, vertreten durch Polizeihauptkommissar Dieter Blösch. Bei letztgenanntem bedankte sich Oberbürgermeister Jauernig für diezahlreichen Ortsterminen an Schulen mit Lehrern und Eltern, die dazu führten, dieSicherheitslage für die Kinder weiter zu verbessern. Blösch fasste den Erfolg derSchulweghelfer zusammen: „Überall dort, wo es Schulweghelfer gibt, kam es in denletzten Jahren nie zu schwerwiegenden Unfällen.“