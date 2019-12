Solides Fundament für das Großereignis"KATHOLIKENTAG 2022-Mitglieder gründen Trägerverein des 102. Deutschen Katholikentags 2022 in Stuttgart / OB a. D. Wolfgang Schuster übernimmt Vorsitz

Mit der Gründung verbunden war auch die Wahl des Vorsitzenden: Der frühere Stuttgarter Oberbürgermeister Prof. Dr. Wolfgang Schuster wird den Verein leiten. "Der Trägerverein wird für den Katholikentag in Stuttgart, der ein Großereignis werden wird, ein solides Fundament schaffen. Ich freue mich auf die Arbeit in den kommenden zwei Jahren", so Schuster.Stellvertretende Vorsitzende des Trägervereins sind der künftige Generalsekretär des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), Marc Frings, und der Generalvikar der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Dr. Clemens Stroppel.Als weitere Mitglieder sitzen in dem Gremium: Dr. Annette Bernards, Vorsitzende der Kirchensteuervertretung in der Erzdiözese Freiburg, Dr. h. c. Rudolf Böhmler, Staatssekretär a. D., Christian Gärtner, ZdK-Mitglied und Manager bei der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) in Nürnberg, Dr. Thomas Großmann, Leiter der Arbeitsgruppe Katholikentage und Großveranstaltungen beim ZdK, Ulrike Kayser, Referatsleiterin beim Kommunalverband Jugend und Soziales Baden-Württemberg (KVJS), Harald Klein, Geschäftsführer Finanzen und Personal bei der DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH, Thomas Pilz, geschäftsführender Gesellschafter der Pilz GmbH & Co. KG, Johannes Schmalzl, Hauptgeschäftsführer der IHK Region Stuttgart, Quintus Scheble, früherer Pressesprecher des Landtags und Anne Wunden, Bundesgeschäftsführerin der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg.Zum Geschäftsführer des Stuttgarter Katholikentags bestellte die Mitgliederversammlung Roland Vilsmaier. Der 30-Jährige leitete bereits die Geschäftsstelle des 101. Deutschen Katholikentags in Münster und ist derzeit auch als einer von vier Vorständen des 3. Ökumenischen Kirchentages in Frankfurt am Main tätig, der vom 12. bis 16. Mai 2021 stattfindet. Zu seinem Stellvertreter wurde Dr. Andreas Kratel bestimmt, der diese Funktion schon bei den beiden vergangenen Katholikentagen inne hatte.Der 102. Deutsche Katholikentag wird vom 25. bis 29. Mai 2022 in Stuttgart stattfinden. Erwartet werden mehrere Zehntausend Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem gesamten Bundesgebiet. Veranstalter des Katholikentags ist das Zentralkomitee der deutschen Katholiken, Gastgeber die Diözese Rottenburg-Stuttgart. Katholikentage finden in der Regel alle zwei Jahre an wechselnden Orten statt. Die bisher letzten Austragungsstädte waren Münster, Leipzig, Regensburg und Mannheim.