Anzeige

Selbsthilfegruppe trifft sich in Burgau

Die Selbsthilfegruppe „Pflegende Angehörige Burgau-Holzwinkel-Jettingen/Scheppach“ trifft sich am Montag, 7. Oktober um 15:00 Uhr in den Räumlichkeiten des Krankenpflegevereins Burgau in der Bleichstr. 18.

An diesem Nachmittag ist Dagmar Rothermel von der Praxis für mentale, seelische und körperliche Gesundheit in Krumbach mit dem Thema “Energetische Anwendungen zur Lösung von Blockaden und Anspannungen“ zu Gast.



Nähere Informationen erteilt die Fachstelle für pflegende Angehörige im Seniorenamt, Alexandra Führer unter der Tel. Nr. 08221/95-210.

