Rund eine Million Euro für Musikschule, Montessori-Schule und Kinderhort Don Bosco -Gebäude in der Krankenhausstraße wurde während des laufenden Betriebs saniert

„Investiert haben wir vor allem für die über 900 Schüler, die in diesem Haus zusammenkommen, lernen, sich weiterentwickeln, Freundschaften finden und Freude haben“, erklärte Oberbürgermeister Gerhard Jauernig die Bauarbeiten.Eine Herausforderung war der Umbau im Bestand und vor allem während des Betriebs. So musste einerseits die Sicherheit auf der Baustelle aufgrund des laufenden Schulbetriebs stets gewährleistet sein. Andererseits mussten die Bauarbeiten so koordiniert werden, dass sie den Schulbetrieb jeweils ermöglichten.Stellvertretend für alle Mieter bedankte sich Esther Saßen von der Schulleitung der Montessori-Schule: „Wir freuen uns über unser renoviertes Schulhaus und möchten der Stadt Günzburg Danke sagen. Die ganze Schulfamilie freut sich, dass unsere voll besetzte Schule in neuem Glanz erscheint.“