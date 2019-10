Anzeige

Reparieren statt Wegwerfen Achtes Repair-Café am Samstag, 16. November – Hilfe zum selbst Reparieren

Bereits zum achten Mal „öffnet“ die VHS Günzburg gemeinsam mit der Stadt Günzburg und dem Kreisabfallwirtschaftsbetrieb am Samstag, 16. November 2019, das Repair-Café. Von 14 bis 17 Uhr haben Bürger die Möglichkeit, sich mit defekten Geräten und Dingen Hilfe zum Reparieren zu holen. Die Anmeldung ist über die VHS bis zum 11. November möglich.



Reparieren statt Wegwerfen – ganz im Sinne der neu gefassten EU-Richtlinie mit dem vielversprechenden Namen: Ökodesign-Richtlinie. Elektrogeräte sollen so hergestellt werden, dass sie leichter zu reparieren und recyceln sind. Das könnte ab 2021 für die Hersteller verpflichtend werden. Und bis das umgesetzt ist, bietet sich das Repair-Café an, denn manchmal findet sich kein Händler, der ein Gerät repariert. Oder es sind eigentlich nur Kleinigkeiten, und „lohnt sich nicht“. Gerade bei Elektrogeräten empfehlen die Fachleute: hochwertige Produkte kaufen, auf gute Verarbeitung achten und die Geräte möglichst lange nutzen. Das vermeidet Müll und schont das Klima und die Ressourcen, da weniger Energie und Rohstoffe verbraucht werden.



Zum Repair-Café in Günzburg können Kleidungsstücke, Holz- und Elektroartikel sowie mechanische Uhren mitgebracht werden. Nach einem kurzen Check am Empfang geht es weiter zum Fachmann. Er gibt Tipps; leistet Hilfe zur Selbsthilfe. Wird es kniffelig, legt er selbst mit Hand an. Somit versteht sich das Repair-Café als nachbarschaftliche Hilfestellung und nicht als Dienstleistungstermin. Und damit man auch mal Pause machen oder die Wartezeit verkürzen kann, gibt es – selbstverständlich fairen – Kaffee und Kuchen!



Eine Teilnahme ist nur nach Voranmeldung möglich. Verschiedene Werkzeuge sind vorhanden und müssen nicht mitgebracht werden.



Anmeldungen sind über die VHS bis zum 11. November unter Angabe des Reparaturwunsches möglich per Telefon unter 08221-36860, per Email unter info@vhsguenzburg.de oder über www.vhs-guenzburg.de. Das „Repair-Café“ findet im Haus der Bildung (Foyer), Bürgermeister-Landmann-Platz 2, Günzburg, statt.

