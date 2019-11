Anzeige

Nächstes Treffen im Demenz-Cafè in Krumbach

Das nächste adventliche Treffen der Angehörigen von Demenzkranken findet am Dienstag, 3. Dezember 2019 um 14:30 Uhr im Speisesaal der Kreisklinik Krumbach, statt. Margarethe Wachter von der Klinikseelsorge Krumbach wird an diesem Nachmittag mit adventlichen Liedern, Geschichten und Gedichten auf die weihnachtliche Zeit einstimmen und eine kleine Auszeit vom Alltag anbieten. Es besteht die Möglichkeit, seinen demenzkranken Angehörigen in dieser Zeit von geschulten Helfern im Sozialraum der Kreisklinik Krumbach betreuen zu lassen. Hierfür ist eine Anmeldung erforderlich.

Gerade die Pflege von demenzkranken Menschen im eigenen Zuhause bedarf vieler unterschiedlicher Unterstützungs- und Entlastungsmöglichkeiten. Um diese liebevolle, aber auch kräftezehrende und anspruchsvolle Aufgabe bewältigen zu können und um langfristig bei Kräften zu bleiben, bietet das „Demenz-Cafè“ regelmäßig die Möglichkeit der Begegnung und Austausch.



Nähere Informationen erteilen die Fachstelle für pflegende Angehörige in der Seniorenfachstelle, Regina Schütz, Tel. Nr. 08221/95-224, die Kreisklinik Krumbach, Christine Rau, Tel. Nr. 08282/95-343 sowie die Ökumenische Hospizinitiative, Monika Drexler, Tel.-Nr. 0173/1932390.

