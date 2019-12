Anzeige

Nächstes Günzburger Sprachcafé

Das nächste Günzburger Sprachcafé findet am Montag, 16. Dezember 2019 von 17.30-19.00 Uhr, im Ev. Gemeindehaus, Augsburger Str. 31 in Günzburg, statt, nicht wie angekündigt am Mittwoch, 18.Dezember 2019.



Das Sprachcafé bietet in entspannter Atmosphäre eine gute Gelegenheit neue Menschen kennenzulernen und Deutsch zu üben. Die Teilnehmenden sind herzlich eingeladen, sich dieses Mal auf die Weihnachtsfeiertage einzustimmen. Gerne kann eine Kleinigkeit zum Essen mitgebracht werden. „Wir als Organisationsteam freuen uns sehr, dass das Sprachcafé bislang so gut angenommen wird. Erneut wird es wieder eine Kleine Yoga Einheit geben, die einlädt vom Alltag abzuschalten“, so Ramona Beck. Bildungskoordinatorin für Neuzugewanderte, die das Sprachcafé gemeinsam mit „Günzburg hilft“ und dem Familienstützpunkt Günzburg organisiert.



Eine Kinderbetreuung wird kostenlos angeboten.



Weitere Informationen und Kontakt:

Bildungskoordination für Neuzugewanderte

Tel.: 08221/95 898

E-Mail: r.beck@landkreis-guenzburg.de

