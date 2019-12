„Mit scharfem Messer“ Schnitzer aus dem Schwäbischen Krippenparadies Weihnachtsausstellung im Heimatmuseum Günzburg

Zur Eröffnung der Ausstellung am Donnerstag, den 2. Januar 2020 um 18:30 Uhr, laden der Historische Verein Günzburg und das Heimatmuseum herzlich in den Rokokosaal ein. Im Anschluss findet ein kleiner Empfang statt.Die Ausstellung läuft vom 28. Dezember bis zum 2. Februar und ist immer samstags und sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet. An allen Sonntagen finden Schnitzvorführungen mit Rudolf Saßen in der Ausstellung statt. Für Gruppen sind Besuche und Führungen auch außerhalb der Öffnungszeiten möglich (Anfragen an stadtarchiv@rathaus.guenzburg.de oder unter 08221/38828).