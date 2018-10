Marktplatz wird wieder für Fahrzeuge geöffnet Freiluftsaison und Fußgängerzone gehen in den Winterschlaf

„Es hat sich bewährt, den Marktplatz im Sommer als Fußgängerzone auszuweisen und im Winter den Verkehr zuzulassen“, erklärt Oberbürgermeister Gerhard Jauernig. Durch diese Regelung dient der Marktplatz in der warmen Jahreszeit als Ort der Begegnung mit hoher Aufenthaltsqualität vor der malerischen Kulisse und von November bis Ende Februar, wenn die Witterungsverhältnisse nicht zum Verweilen in den Straßencafés einladen als erweiterter Parkraum.Aus Rücksicht gegenüber Passanten mahnt die Stadtverwaltung, den Marktplatz nur im Schritttempo zu befahren. Bei Veranstaltungen auf dem Marktplatz, wie z.B. dem Nikolausmarkt am 5. Dezember, bleibt dieser auch weiterhin für den Verkehr gesperrt. Die Regelung bleibt bis zum 1. März bestehen.