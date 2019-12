Leipheimer Krippenwelten Gespräch mit den Krippenbauern und Sonderöffnungszeiten

Von der klassischen opulent-orientalischen Krippe über rustikal-alpenländische Versionen bis hin zu Laternen- oder Wandkrippen – die neue Sonderausstellung gibt einen Überblick über die Vielfalt des Krippenbaus. Viele Teile von den Figuren bis hin zur Kulisse sind handgearbeitet und jede der Krippen ist ein absolutes Unikat. Neben den Krippen zeigt die Sonderausstellung auch andere Werkstücke der Leipheimer Krippenbauer Heinz Martin und Günter Leucht , wie einzelne Figuren oder eine prachtvolle Gloriole (einen Strahlenkranz mit Engel), die die Virtuosität ihrer Schöpfer unter Beweis stellen. Zu den ganz besonders wertvollen Stücken gehören von Heinz Martin geschnitzte Krippenfiguren aus dem Holz der 600 Jahre alten Leipheimer Linde, die erstmals der Öffentlichkeit präsentiert werden. Noch ein anderer Schatz fand seinen Weg als Dauerleihgabe ins Museum: Eine Krippe aus dem Nachlass von Rupert Deiring. Der dritte Leipheimer Krippenbauer, dem das Museum vor Jahren bereits eine eigene Ausstellung widmete, verstarb im Frühjahr. Und eine weitere Krippe ergänzt die Sonderausstellung: Es ist die geschnitzte Krippe von Sigmund Baur, die üblicherweise in der Weihnachtszeit die Taufkapelle von St. Veit schmückt. Aufgrund der Bauarbeiten in der Kirche wird sie dieses Jahr ausnahmsweise im Foyer der Blauen Ente aufgestellt.Wem die Ausstellung alleine nicht genügt, der hat am Sonntag, den 29. Dezember 2019 und am Sonntag, den 5. Januar 2020 jeweils um 15 Uhr die Möglichkeit zum „Gespräch mit den Krippenbauern“. Heinz Martin und Günter Leucht führen dann persönlich durch ihre „Krippenwelten“, erzählen von ihrem Werdegang als Krippenbauer und beantworten Fragen. Die beiden Leipheimer bauen in ihrer Freizeit seit vielen Jahren hochwertige Krippen, die optisch ein breites Spektrum umfassen.Die Ausstellung ist bis 2. Februar 2020 jeweils sonntags von 14 bis 17 Uhr zu sehen. In den Weihnachtsferien ist die Ausstellung zusätzlich am 26. Dezember sowie am 6. Januar von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Führungen, auch außerhalb der Öffnungszeiten, können bei Jörg Grafe, Tel. 08221/72 199 vereinbart werden. Näheres Informationen auch unter www.leipheim.de