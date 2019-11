Anzeige

Kabelarbeiten an der Bahnstrecke Günzburg-Mindelheim Baustelle im Stadtteil Wasserburg

Günzburg. In der Zeit vom 25. November abends bis zum 5. Dezember morgens und vom 9. Dezember bis zum 19. Dezember werden entlang der Bahnstrecke in Wasserburg Kabel verlegt. Es ist in dieser Zeit mit Lärm- und Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen.

