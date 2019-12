Anzeige

Günzburg:Öffnung der Städtischen Diensträume für Besucher am 27. Dezember 2019

Das Rathaus Günzburg sowie die weiteren städt. Einrichtungen bleiben am

Freitag, 27. Dezember 2019, für Besucher geschlossen.



Aufgrund der Kommunalwahl und der damit verbundenen Möglichkeit zur Abgabe von Wahlvorschlägen bzw. der Eintragung in den sog. Unterstützungslisten wird im Rathaus Günzburg während der am Freitag üblichen Öffnungszeiten (7.00 Uhr bis 12.00 Uhr) das Zimmer-Nr. 039 besetzt sein.

Dort können jedoch ausschließlich Wahlangelegenheiten bearbeitet werden.

Gefällt mir